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TİKA, Sırbistan'da Arıcılığa Destek Projeleriyle Üreticileri Güçlendiriyor

TİKA, Sırbistan'da arıcılığa destek sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:14
TİKA, Sırbistan'da Arıcılığa Destek Projeleriyle Üreticileri Güçlendiriyor

TİKA'dan Sırbistan'a Arıcılık Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da arıcılığın gelişmesi için önemli adımlar atıyor. Sırbistan'ın Preseva, Cuprija ve Bujanovac şehirlerindeki arıcılara ve üreticilere makine ve ekipman desteği sağlayan TİKA, bu projelerle bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje Kapsamında Yapılan Destekler

Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edilmiştir. Cuprija ilindeki arıcılara ise arı keki yoğurma makinesi, bal mumu eritme makinesi, bal karıştırma ve dinlendirme kazanı ile bal pompası desteği sağlamıştır.

Ayrıca, Preseva ve Bujanovac'ın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere 20 motorlu kültivatör de temin edilmiştir. Bu destekler, bölgedeki tarım faaliyetlerini ve arıcılık sektörünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sırbistanlı Yetkililerden Teşekkür

Sırbistanlı yetkililer, TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerin bölge kalkınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'ye ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etmektedirler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da gerçekleştirdiği projelerle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da gerçekleştirdiği projelerle arıcılığa destek verdi. Üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler sayesinde, Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da gerçekleştirdiği projelerle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da gerçekleştirdiği projelerle arıcılığa destek verdi. Üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler sayesinde, Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi.

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