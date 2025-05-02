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TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

TİKA, Sırbistan'daki Lim Kültür ve Sanat Derneği'ne geleneksel kıyafet desteği vererek kültürel mirası yaşatmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:44
TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentinde yer alan Lim Kültür ve Sanat Derneği'ne geleneksel kıyafet desteği sundu. Bu destek, dernek bünyesinde faaliyet gösteren gençlerin geleneksel halk dansları için önemli bir adım olarak kaydedildi.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Priboj'daki dernekte yürütülen çalışmalarla, bölgenin zengin kültürel mirasının yaşatılması ve geleceğe taşınması hedeflendi. Bu kapsamda, Boşnak ve Sırp halk danslarını icra eden ekipler için sağlanan yeni kostümler, kültürel çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada, yeni kıyafetleriyle sahne alan ekiplerin sergilediği geleneksel halk danslarının yerel halktan büyük ilgi gördüğü vurgulandı. Bu durum, kültürel etkinliklerin devamının sağlanması açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentinde faaliyet...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentinde faaliyet gösteren Lim Kültür ve Sanat Derneğine geleneksel halk danslarında kullanılmak üzere kostüm desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentinde faaliyet...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Priboj kentinde faaliyet gösteren Lim Kültür ve Sanat Derneğine geleneksel halk danslarında kullanılmak üzere kostüm desteği sağladı.

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TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

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