DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,19 -0,27%
ALTIN
3.058,97 -0,07%
BITCOIN
2.478.002,59 -0,02%

TİKA Stellenbosch Üniversitesi'ne Ekipman Desteği Sağladı

TİKA, Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi'ne akademik ekipman desteği verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:06
TİKA Stellenbosch Üniversitesi'ne Ekipman Desteği Sağladı

TİKA'nın Güney Afrika'daki Destekleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin prestijli akademik kuruluşlarından Stellenbosch Üniversitesi'ne önemli bir destek sağladı.

Ekipman Desteği

Alınan bilgilere göre, Stellenbosch Üniversitesi bitki ve hayvan bilimleri alanında dünya çapında en iyi 200 üniversiteden biri olarak kabul ediliyor. TİKA, üniversitenin Medikal Bitki Biyolojisi Laboratuvarı'na santrifüj makinesi, su pürifikasyon cihazı, spektrofotometre, bitki yetiştirme dolabı ve liyofilizatör gibi ekipmanlar temin etti.

Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Projenin teslim törenine Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan ve Stellenbosch Üniversitesi Rektörü Vim de Villiers katıldı. Başkonsolos Sunel, törende yaptığı konuşmada, göreve başlamasının ardından katıldığı ilk resmi ziyaretin bu program olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Güney Afrika'nın başarılı kurumlarıyla işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Törende söz alan Rektör de Villiers, verilen katkılardan ötürü TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve kıtanın...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve kıtanın önde gelen akademik kurumlarından Stellenbosch Üniversitesine ekipman desteği sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatı İhmal İddiası
2
2024 Türkiye Raporu: AB ile İlişkiler ve Stratejik Ortaklık
3
Cumhuriyet'in 101. Yılı TBMM'de Kutlandı
4
Türkiye-Africa Relations Highlighted in the 2023 Africa Annual
5
Türk Akademisi Yeni Sözlükleriyle Türk Dillerine Katkı Sağlıyor
6
Fransa, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı
7
TİKA Stellenbosch Üniversitesi'ne Ekipman Desteği Sağladı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor