TİKA Stellenbosch Üniversitesi'ne Ekipman Desteği Sağladı

TİKA'nın Güney Afrika'daki Destekleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin prestijli akademik kuruluşlarından Stellenbosch Üniversitesi'ne önemli bir destek sağladı.

Ekipman Desteği

Alınan bilgilere göre, Stellenbosch Üniversitesi bitki ve hayvan bilimleri alanında dünya çapında en iyi 200 üniversiteden biri olarak kabul ediliyor. TİKA, üniversitenin Medikal Bitki Biyolojisi Laboratuvarı'na santrifüj makinesi, su pürifikasyon cihazı, spektrofotometre, bitki yetiştirme dolabı ve liyofilizatör gibi ekipmanlar temin etti.

Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Projenin teslim törenine Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan ve Stellenbosch Üniversitesi Rektörü Vim de Villiers katıldı. Başkonsolos Sunel, törende yaptığı konuşmada, göreve başlamasının ardından katıldığı ilk resmi ziyaretin bu program olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Güney Afrika'nın başarılı kurumlarıyla işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Törende söz alan Rektör de Villiers, verilen katkılardan ötürü TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ve kıtanın önde gelen akademik kurumlarından Stellenbosch Üniversitesine ekipman desteği sağladı.