TİKA, Sudan'da Arıcılara Ekipman Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde arıcılara önemli bir destek sağladı. TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında gerçekleştirilen proje ile 25 arıcıya malzeme, ekipman ve arı kolonisi hibe edildi.

TİKA'nın Projesi ve Açılış Töreni

Projenin açılışı ve ekipman teslim töreni, Nil Nehri Eyaleti Hayvancılık ve Mera Bakanı Najda El-Züber tarafından eyaletin merkezi Ed-Damir'de yapıldı. Züber, törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti devleti ile TİKA'ya teşekkür etti ve TİKA'nın Sudan'a verdiği desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sudan'da Arıcılığın Durumu

Nil Nehri eyaletinde bal üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı belirtildi. Ancak, bu verimli bölge arıcılık için oldukça uygun olmasına rağmen burada yalnızca 650 çiftçi geleneksel yöntemlerle arıcılık yapmaktadır.

TİKA'nın Amaçları

TİKA'nın uyguladığı bu proje ile arıcılık kültürünün yaygınlaştırılması, arıcıların bilinçlendirilmesi, ve arı yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, arı kovanı çevresinde mahsul üretiminin artmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde 25 arıcıya malzeme ve ekipman desteği verdi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde yaşayan 25 arıcıya malzeme, ekipman ve arı kolonisi hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde 25 arıcıya malzeme ve ekipman desteği verdi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde yaşayan 25 arıcıya malzeme, ekipman ve arı kolonisi hibe edildi.