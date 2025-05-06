TİKA, Tacikistan'da 'Bokhtar IT-Forum 2025' Etkinliğini Gerçekleştirdi

TİKA, Tacikistan'da 'Bokhtar IT-Forum 2025' ile Gençlerin Dijital Geleceğine Işık Tutuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen 'Bokhtar IT-Forum 2025' etkinliği, Tacikistan’ın Hatlon bölgesinin merkezi olan Bokhtar'da gerçekleştirildi. Bu önemli forum, gençlerin bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve farkındalık seviyelerini artırmayı amaçlıyor.

Dijital Beceri ve Kariyer Planlaması Üzerine Bilgilendirme

Etkinlik sırasında, özellikle Tacikistan'ın güney bölgelerinde yaşayan gençlere dijital becerilerin önemi, bilgi teknolojileri (BT) sektöründeki iş fırsatları ve kariyer planlamasının gerekliliği hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanarak, sektör profesyonelleri ile bire bir görüşerek kariyer gelişimlerine katkı sağladı.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Foruma, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İnovasyon ve Dijital Teknolojiler Ajansı Birinci Müdür Yardımcısı Hakim Ismoilzod, Dijital Gelişim Derneği Başkanı Mahmud Davlatov ve Hatlon Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler ve İletişim Merkezi Müdürü Akmal Nuralizoda ile TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal katıldılar.

Gençlerin Dijital Yeteneklerine Yatırım

TİKA Duşanbe Program Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, forumun gençlerin dijital yetkinliklerinin gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ünal, “Tacikistan’da eğitim ve teknoloji odaklı projelerimizle gençlerin dijital geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

TİKA, Tacikistan’da gerçekleştirdiği projelerle toplumun farklı kesimlerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı ve dijital dönüşüme uyum sağlamalarını desteklemeyi sürdürüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Tacikistan'da "Bokhtar IT-Forum 2025" etkinliği düzenlendi. Forum kapsamında, özellikle ülkenin güney bölgelerinde yaşayan gençlere dijital becerilerin önemi, bilgi teknolojileri (BT) sektöründeki iş fırsatları ve kariyer planlamasının gerekliliği hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlere katılarak ve sektör profesyonelleriyle birebir görüşerek kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak değerli deneyimler edindi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Tacikistan'da "Bokhtar IT-Forum 2025" etkinliği düzenlendi. Forum kapsamında, özellikle ülkenin güney bölgelerinde yaşayan gençlere dijital becerilerin önemi, bilgi teknolojileri (BT) sektöründeki iş fırsatları ve kariyer planlamasının gerekliliği hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlere katılarak ve sektör profesyonelleriyle birebir görüşerek kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak değerli deneyimler edindi.