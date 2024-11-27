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TİKA, Ukrayna'daki Duyu Odalarına Destek Sağladı

TİKA, Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri Anaokulu'ndaki özel eğitim alan çocuklar için duyu odalarına donanım desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:54
TİKA, Ukrayna'daki Duyu Odalarına Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri Anaokulu'nda, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için oluşturulan duyu odalarına önemli bir donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kiev bölgesinde bulunan İrpin'deki okulda düzenlenen törende, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İrpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, TİKA Ukrayna Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, İrpin Şehir Meclisi Eğitim ve Bilim Dairesi Başkanı Oleh Bilorus ve Kolibri Anaokulu Müdürü Yuliia Sekret katıldı.

Özellikle törende konuşma yapan Anaokulu Müdürü Sekret, TİKA'nın sağladığı donanımın özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimine büyük katkı sunacağını vurguladı. Sekret, "Bu destekle anaokulumuzun kapasitesi artmış, bölgedeki ihtiyaca daha iyi cevap verilmiş oldu. Geleceğimiz olan çocuklara yönelik desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür ediyoruz," şeklinde ifade etti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 2022'de başlatılan saldırılar sırasında zarar gören Kolibri Anaokulu, aynı yıl TİKA tarafından yeniden onarılmıştı. Okul bünyesinde oluşturulan duyu odaları, savaş travması yaşayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi ve topluma kazandırılmalarını hedef alıyor.

Bölgenin en prestijli devlet anaokullarından biri olan Kolibri Anaokulu, modern eğitim teknikleri ve güçlü altyapısıyla toplam 245 çocuğa eğitim vermektedir. Ayrıca, okulda özel eğitime ihtiyaç duyan 14 çocuk için yoğun bir eğitim programı uygulanmaktadır. Proje sayesinde, anaokulunun fiziki kapasitesinin artırılması ve bölgede var olan ihtiyaçlara çözüm sunulması hedeflenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri Anaokulunda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için oluşturulan duyu odalarına donanım desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın İrpin şehrindeki Kolibri Anaokulunda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için oluşturulan duyu odalarına donanım desteğinde bulundu

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