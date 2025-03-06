TİKA, Ürdün'de 100 Yetim Çocuk İçin İftar Düzenledi

TİKA Ürdün'de 100 Yetimi Ağırladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de 100 yetim çocuk için anlam dolu bir iftar yemeği düzenledi. Başkent Amman'da yer alan bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, TİKA Amman Ofisi Koordinatörü Abdurrahman Soylu ve Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Birlikte Oruç Açtılar

İftar programında, Ürdünlü bir hayır kurumunun desteklediği yaşları 7 ila 15 arasında değişen 100 yetim çocuk, birlikte oruç açma fırsatı buldu. Bu etkinlik, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir simgesi oldu.

Büyükelçi Caymazoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Büyükelçi Caymazoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada TİKA'nın üstlendiği rol ve yürüttüğü projelerin önemine vurgu yaptı. Türkiye ile Ürdün ve kardeş halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Unutulmaz Bir Gece

İftarın ardından, Ürdünlü çocuklara hediyeler dağıtılarak etkinlik son buldu. TİKA'nın bu anlamlı organizasyonu, hem sosyal yardımlaşmanın güçlenmesine hem de yetim çocuklara umut olmaya devam ediyor.