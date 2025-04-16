TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde hayata geçirilen Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında, Kosovalı polislere VIP Önemli Kişileri Koruma Eğitimi düzenlendi.

Sertifika Töreni, Vrella'da Yapıldı

Kosova Polisi Özel Harekat Biriminin Lipyan Belediyesine bağlı Vrella köyündeki üssünde gerçekleşen sertifika törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ve EGM Koruma Daire Başkanlığından eğitmenler katıldı.

Büyükelçi Angılı’nın Mesajı

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova’nın bağımsız ve egemen şekilde yaşamaya devam edebilmesi için Türkiye’nin tüm imkanlarıyla destek vereceğini belirtti. Ayrıca, Kosova Polisine destek olmak konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Devlet inşası ve güçlenmesi süreçlerinde güvenlik teşkilatlarının önemli rolü var," dedi.

İçişleri Bakanı Sveçla’nın Değerlendirmesi

Kosova İçişleri Bakanı Sveçla, Kosova’nın gelişmiş bir polis teşkilatına sahip olduğunu belirtti ve Türkiye'nin desteği sayesinde en iyi tecrübelerin Kosova Polisine aktarıldığını ifade etti.

Başarının Temeli İşbirliği

Kosova Polisi Genel Müdürü Hoxha, "Koruma altına aldığımız VIP kişiler, eşlik sırasında hiçbir yaralanma ya da olay yaşamamıştır," diyerek bu başarının hükümet ve uluslararası ortakların desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Eğitim Programının Geçmişi

TİKA Koordinatörü Aslan, Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesinin 2007'de başladığını ve dünya genelinde yaklaşık 40 ülkede devam ettiğini belirtti. Kosova’da 2017'den bu yana gerçekleştirilen projede 10 farklı programda 140 polise eğitim verilmiştir.

7-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 22 Kosova Polisi personeline sertifikaları, davetliler tarafından takdim edilmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde yapılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Kosovalı polislere yönelik "VIP Önemli Kişileri Koruma Eğitimi" düzenlendi. Kosova Polisi Özel Harekat Biriminin Lipyan Belediyesine Bağlı Vrella köyündeki üssünde düzenlenen sertifika törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sol 6), Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla (sol 5), Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha (sol 4), TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan’ın (sağda) yanı sıra EGM Koruma Daire Başkanlığından eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde yapılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Kosovalı polislere yönelik "VIP Önemli Kişileri Koruma Eğitimi" düzenlendi. Kosova Polisi Özel Harekat Biriminin Lipyan Belediyesine Bağlı Vrella köyündeki üssünde düzenlenen sertifika törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sol 6), Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla (sol 5), Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha (sol 4), TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan’ın (sağda) yanı sıra EGM Koruma Daire Başkanlığından eğitmenler ve kursiyerler katıldı.