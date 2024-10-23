TİKA ve Macaristan Yardım Ajansı Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

TİKA ve Macaristan Yardım Ajansı'ndan Önemli Anlaşma

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Macaristan Yardım Ajansı arasında, Ankara'da stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

İmza Törenine Katılan İsimler

TİKA Genel Merkezindeki törende, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis yer aldı.

İşbirliği Alanları

İki ülke arasındaki bu önemli anlaşma; eğitim, sağlık, kültürel mirasın korunması, kadınların güçlendirilmesi, mesleki eğitim ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı hedefliyor.

İlişkileri Derinleştirme Amacı

Bu mutabakat zaptı, Türkiye ile Macaristan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve uluslararası düzeyde kalkınma yardımları konusunda daha etkin işbirliği sağlanmasını amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Macaristan Yardım Ajansı (Hungary Helps Agency) arasında stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. TİKA Genel Merkezindeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs (solda), Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej (sol arkada) ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli (sağ arkada) katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Macaristan Yardım Ajansı (Hungary Helps Agency) arasında stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. TİKA Genel Merkezindeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs (solda), Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej (sol arkada) ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli (sağ arkada) katıldı.