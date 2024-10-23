DOLAR
34,26 0%
EURO
36,96 0,14%
ALTIN
3.030,03 -0,19%
BITCOIN
2.277.705,67 1,57%

TİKA ve Macaristan Yardım Ajansı Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

TİKA ile Macaristan Yardım Ajansı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Eğitimden sağlığa pek çok alanda ortak projeler hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:19
TİKA ve Macaristan Yardım Ajansı Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

TİKA ve Macaristan Yardım Ajansı'ndan Önemli Anlaşma

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Macaristan Yardım Ajansı arasında, Ankara'da stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

İmza Törenine Katılan İsimler

TİKA Genel Merkezindeki törende, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis yer aldı.

İşbirliği Alanları

İki ülke arasındaki bu önemli anlaşma; eğitim, sağlık, kültürel mirasın korunması, kadınların güçlendirilmesi, mesleki eğitim ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı hedefliyor.

İlişkileri Derinleştirme Amacı

Bu mutabakat zaptı, Türkiye ile Macaristan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve uluslararası düzeyde kalkınma yardımları konusunda daha etkin işbirliği sağlanmasını amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Macaristan Yardım Ajansı (Hungary Helps Agency) arasında stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. TİKA Genel Merkezindeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs (solda), Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej (sol arkada) ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli (sağ arkada) katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Macaristan Yardım Ajansı (Hungary Helps Agency) arasında stratejik kalkınma ortaklığına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. TİKA Genel Merkezindeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Macaristan Yardım Ajansı Genel Müdürü Peter Kovacs (solda), Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej (sol arkada) ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklılar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli (sağ arkada) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi
2
Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi
3
Filistin Yönetimi: İki Devletli Çözüm İçin Uluslararası Destek
4
Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı
5
Abercrombie & Fitch'in Eski CEO'suna Cinsel Sömürü Suçlaması
6
Amasra Maden Patlamasına İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raportu Mahkemeye Sunuldu
7
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Batı Karadeniz için Tedbirli Olun

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak