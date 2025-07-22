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TİKA ve Suriye Bakanlığı İşbirliği İçin Ankara'da Bir Araya Geldi

TİKA ve Suriye Acil Durum Bakanlığı, işbirliği olanaklarını görüşmek üzere Ankara'da toplandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:51
TİKA ve Suriye Bakanlığı İşbirliği İçin Ankara'da Bir Araya Geldi

TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı Heyetleri Ankara'da Buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri, ortak projeler geliştirme imkanlarını değerlendirmek üzere Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya TİKA Başkanı Abdullah Eren başkanlık ederken, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Acil Müdahaleden Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Mustafa, Planlama ve Kurumsal Verimlilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Husam Hallak, Afetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ahmed Ekzayez, Suriye-Türkiye İlişkiler Direktörü Muhammed Basel Kırşanu, Acil Durum Yardım Departmanı Müdürü Zehra Aldyab, Ulusal Mayın Eylem Merkezi Müdürü Fadi Alsaleh, Ulusal Mayın Eylemi Komitesi Üyesi Dua Elhariri ve Bakanlık Tedarik Dairesi Müdürü Abdurrahman Mungan katıldı.

Toplantıda, özellikle savaşın etkileriyle mücadele eden Suriye halkının ihtiyaçları ele alınarak, Türkiye'nin sağlayabileceği destekler masaya yatırıldı. Ayrıca, sınır ötesi insani yardım operasyonlarının güçlendirilmesi, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi konularında somut adımlar atılması noktasında mutabık kalındı.

TİKA Başkanı Eren, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Suriye ile tarihsel kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde ortak projeler geliştirerek bölgesel istikrara ve insani dayanışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Salih de Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri için teşekkür ederek, “Bu işbirliği sayesinde sadece acil durumlara değil, aynı zamanda uzun vadeli kalkınma hedeflerine de ulaşabileceğimize inanıyoruz.” dedi.

Toplantı sonucunda, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla taraflar ve teknik ekiplerin belirlenen alanlarda hızla projeleri uygulamaya geçirmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak ortak projeler geliştirme imkanları değerlendirildi. İşbirliği ve ortak proje geliştirme imkanlarının ele alındığı toplantı, TİKA Başkanı Abdullah Eren (sol 4) başkanlığında gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyeti arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak ortak projeler geliştirme imkanları değerlendirildi. İşbirliği ve ortak proje geliştirme imkanlarının ele alındığı toplantı, TİKA Başkanı Abdullah Eren (sol 4) başkanlığında gerçekleştirildi.

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