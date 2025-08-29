TİKA'ya Endonezya'da "Uluslararası En İyi Kurumsal Partner" Ödülü

2025 Baznas Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Endonezya Ulusal Zekat Kurumu (Baznas) tarafından düzenlenen 2025 Baznas Ödülleri'nde "Uluslararası En İyi Kurumsal Partner" ödülüne layık görüldü.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2025 Baznas Ulusal Koordinasyon Toplantısı kapsamında, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'a takdim edildi.

Talip Küçükcan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Endonezya’da ve dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü projelere dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: "TİKA, yalnızca insani yardım politikamıza katkı sunmakla kalmıyor, eğitimden sağlığa, üretimden ekonomik kalkınmaya kadar desteklediği projelerle Endonezya'da Türkiye'ye duyulan olumlu bakışı güçlendiriyor ve Büyükelçiliğimizin etkisini artırıyor."

Baznas Başkanı Prof. Dr. KH. Noor Achmad ise zekat gönüllülerinin ve uluslararası ortakların katkılarının önemine değinerek, "Tüm ortaklarımıza ve Endonezya genelindeki Baznas liderlerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışma, olağanüstü zekat faaliyetimizin hayati bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

