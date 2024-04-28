TikTok fenomeni "Karagül"e çocuklara şiddet iddiasıyla soruşturma!

Sosyal medya platformu TikTok'un popüler kullanıcılarından biri olan "Karagül" isimli fenomen, yayınladığı videolarla gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu seferki dikkat çekici haber, ünlü annenin çocuklarına yönelik iddia edilen şiddet içeren görüntülerinden kaynaklanıyor.



Videolarda, çocuğunun başını kapıya çarparak yaralanmasına rağmen yayına devam eden ve ambulans çağırırken bile para talep eden Karagül, izleyicilerin büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin açıklamasına göre, Karagül isimli kullanıcının gerçek kimliği tespit edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmış.

Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karagül'ün çocuklarına yönelik şiddet içeren videolarının yanı sıra sürekli nefret söylemi ve ayrıştırıcı paylaşımlar yaptığını belirtti. Bu kapsamda, Karagül isimli fenomen hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.