Tim Cook: “Çinli Tedarikçilerimiz Olmasaydı Apple Olmazdı”

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Çin'deki tedarikçilerinin şirket için taşıdığı önemi vurgularken, "Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı." dedi. Cook, yaptığı açıklamalarda, Çin'in Apple'ın imalat sürecindeki kritik rolünü dile getirdi.

Cook, Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın (CISCE) açılışı için bulunduğu Pekin'de, Çin'deki iş ortaklarıyla ilgili gözlemlerini paylaştı. "Biz Çin'deki varlığımızı çok önemsiyoruz. Bu yüzden bu yıl üçüncü kez bu ülkeye geliyorum. Burada harikulade iş ortaklarımız var," diyen Cook, Apple'ın Çin'deki tedarikçilerinin şirketin değer zincirindeki önemine dikkati çekti.

Cook, Apple standında, şirketin dünya genelindeki 200 büyük tedarikçisinin %80'inin Çin'de bulunduğunu belirtti. Sorulan bir soru üzerine, Apple'ın Çin'deki geleceği hakkında "Ancak daha iyiye gideceğini görüyorum," ifadesini kullandı.

Çin'e Üçüncü Ziyaret

Tim Cook, 2023 yılı içerisinde Çin'i üçüncü kez ziyaret ediyor. Geçtiğimiz mart ayında Çin Kalkınma Forumu'na katılan Cook, Şanghay’da da yeni bir Apple mağazasının açılışına katıldı ve burada Çinli tedarikçilerle bir araya geldi.

Çin Komünist Partisinin yayın organı China Daily'ye konuşan Cook, Apple'ın son 30 yılda Çin'deki tedarik zincirini genişlettiğini belirterek, "Bizim için dünyada Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok," dedi. Cook, ayrıca geçtiğimiz ay Pekin’deki temasları sırasında Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı ve Çin Ticaret Bakanı ile görüşmüştü.

Cook'un bu ziyaretinin, Apple'ın “Apple Intelligence” adıyla üretken yapay zeka hizmetlerini cihazlarına entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.