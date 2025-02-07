Time Dergisi'nden Elon Musk'a Kapak: 'Başkanlık Koltuğunda'

Time Dergisi'nden Çarpıcı Kapak:

Amerikan Time dergisi, son sayısında iş insanı Elon Muskı, başkanlık koltuğuna oturmuş görüntüsüyle kapağına taşıdı. Musk'ın yeni yönetimdeki etkisi, Washington'da sıkça konuşuluyor.

Trump'tan Destekleyici Açıklama

Derginin kapağındaki görsel, Musk'ın Beyaz Saray'daki artan etkisini vurgulayan bir tasarım olarak dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulan bu paylaşım üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'a da sorular yöneltildi.

Trump, kapağı görmediğini ifade ederek, "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Ayrıca, Musk'ın çalışmaları hakkında, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." dedi.

Musk ve Hükümet İlişkisi

Seçim döneminde Trump'a olan yakınlığıyla öne çıkan Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini üstlenmişti.