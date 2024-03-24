TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'la ilgili ses kaydı soruşturmasında tutuklama

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Gökhan Zan'ın, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Zan'la, adına AK Parti'liler ile pazarlık yaptığı iddia edilen bir telefon görüşmesini kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Turgay Kocakaya'nın tutuklanmasıyla ilgili adımlar atıldı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Zan'ın suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Kocakaya'yı ifadesini aldıktan sonra "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından cezaevine gönderdi.

Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya ise halen aranıyor.