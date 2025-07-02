Tipioğlu, KKTC Heyetiyle Görüştü: Türkiye'nin Destek Vurgusu

Tipioğlu ve KKTC Heyeti Arasındaki Görüşme

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye-KKTC İlişkilerinin Güçlenmesi

Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Tipioğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin güçlü bir dayanışma ruhuyla devam ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyleyen Tipioğlu, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın (Ersin) Tatar tarafından ortaya konulan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüme desteğimiz her zaman tamdır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tanıma Çağrısı

Tipioğlu, uluslararası toplumun KKTC'yi tanımasının artık elzem olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin gelişerek güçlenmesi ve uluslararası bir aktör haline gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kıbrıs Türkünün Mücadelesi

Kıbrıs Türkünün tarihi mücadelelerine de değinen Tipioğlu, "Kıbrıs Türk halkı, özgürlük mücadelesinden asla ödün vermedi. Anavatan Türkiye, bu mücadelede her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olacaktır," dedi.

Güvenlik ve Savunma İlişkileri

Gözlerin çevrildiği Gazze'de yaşananları anımsatan Tipioğlu, dünya gündemindeki adaletsizlikler karşısında Türkiye’nin savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı. "Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunması, Kıbrıs'tan başlar. Sizin güvenliğiniz, bizim önceliklerimiz arasındadır," sözleriyle güvenlik bağlamında güçlü bir işbirliği mesajı verdi.

Öztürk'ten 'Güçlü Türkiye, Güçlü Kuzey Kıbrıs' Vurgusu

Toplantıda konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk, "Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs demektir," diyerek işbirliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Uluslararası örgütlerin yaşanan trajedilere karşı kayıtsız kaldığını belirten Öztürk, Güvenlik ve savunma anlamında adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Öztürk ayrıca, KKTC'nin kendi ürettiklerini pazarlama konusunda Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi ve ayrıca bu konunun uluslararası güç dengeleri açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu (ortada), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu (ortada), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.