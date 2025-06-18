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Tiran'da Avrupa-Akdeniz Diyalog Forumu Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avrupa-Akdeniz diyaloğunu yeniden tanımlamak amacıyla forum düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:11
Tiran'da Avrupa-Akdeniz Diyalog Forumu Başladı

Tiran'da Diyalog Forumu Düzenleniyor

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum başladı. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle Anna Lindh Vakfı tarafından organize edilen forumun açılışı, Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

İlk Gün Açılış Töreni

Açılış törenine, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sivil toplum temsilcileri, diplomatlar, araştırmacılar ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasında, Hasani, Akdeniz'in tarihsel olarak bir bağ denizi olduğunu ve aynı zamanda bir gerginlik alanı olduğunu vurguladı.

Hasani, Avrupa-Akdeniz bölgesinin sadece medeniyetlerin buluşma noktası değil, aynı zamanda çözümler üretebilecek bir alan olduğunun altını çizdi. "Yüzyıllardır farklı dinlere, kültürlere ve geleneklere sahip halklarımız barış içinde yaşamış; diyalog ve köprüler arayışında olan bir toplum oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Kültürel Birleşim ve Filistin Meselesi

Tiran Belediye Başkan Vekili Anuela Ristani de forumu, iletişimin ve kültürel birleşimin merkezi olarak tanımlayarak katılan 1000'den fazla sivil toplum uzmanın ve sanatçının bir araya gelmesinin önemine değindi.

Forumda konuşan Anna Lindh Vakfı Başkanı Rym Ali, Filistin'deki topraklarından zorla yerinden edilmeleri konusunda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, forumun açılışında bazı katılımcılar ellerindeki Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" çağrısında bulundu.

Forum, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum başladı. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve farklı kurumların destekleriyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forumun başkent Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosundaki açılış törenine, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sivil toplum temsilcileri, diplomatlar, araştırmacılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" konulu forum başladı. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve farklı kurumların destekleriyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forumun başkent Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosundaki açılış törenine, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sivil toplum temsilcileri, diplomatlar, araştırmacılar ile çok sayıda davetli katıldı.

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