Tiran'da Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrıları Devam Ediyor

Tiran'da Yolsuzluk İddiaları Protesto Ediliyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı protestolar devam ediyor. Bu eylemler, Arnavutluk Demokratik Partisi (PD), Özgürlük Partisi (PL) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çabalarıyla düzenleniyor.

22. Protesto Gösterisi

Protestocular, Tiran Belediyesi önünde toplanarak Veliaj'ın istifasını talep ettiler. Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet sözcüsü Dorjan Teliti, eylemlere devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca PL Genel Sekreteri ve Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi, protestoların sıklığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Protesto sırasında, birçok polis memuru görev alırken, belediye binasına giden yollar kapatıldı. Protestocular, yönetimdeki yolsuzlukların kınanmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ediyor.

Eski Belediye Yetkililerinin Gözaltına Alınmasıyla Başladı

Protestolar, mart sonunda eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasıyla tetiklendi. Bu kişiler, 'pasif yolsuzluk' ve 'mal varlığını beyan etmeyi reddetmek' gibi suçlamalarla yargılanıyor. Daha önce de düzenli olarak yapılan protestoların devam edeceği belirtiliyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 22. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 22. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 22. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 22. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.