Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı

Tiran'da Söyleşi Heyecanı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Nil'den Tuna'ya gönül coğrafyamız" konulu bir söyleşi düzenlendi. Bu etkileyici etkinliğin misafiri, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican oldu.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Destek

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen söyleşiye, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Prof. Dr. Alican'ın Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği seyahat çerçevesinde böyle bir program düzenlendiklerini belirtti. Sakoğlu, katılımcıların bu değerli söyleşiden fayda sağlamasını umduğunu ifade etti.

Bağların Güçlenmesi Gerekiyor

Prof. Dr. Alican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi bağların köklerinin asırlara dayandığını vurguladı. Anadolu ile Balkan coğrafyalarının güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu dile getiren Alican, "Topluluklar ve coğrafyalar arasındaki olumlu bağların kaybolmaması, onların bir biçimde inşa ve ihya edilmesi gerekiyor; biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

İşbirlikleri ve Anlaşmalar

Alican, geçen bir haftada Balkanlar'da çeşitli üniversite ve topluluklara ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Muş Alparslan Üniversitesi olarak Anadolu ve Balkan halklarının birbirinden daha fazla haberdar olmaları, işbirlikleri yapmaları ve karşılıklı katkılarda bulunmaları için çaba içinde olduklarını söyledi.

Ayrıca, üniversite olarak Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'teki birkaç üniversite ile çeşitli anlaşmalar yaptıklarını da ekledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Nil'den Tuna'ya gönül coğrafyamız" konulu söyleşi düzenlendi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın konuk olduğu ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından düzenlenen söyleşiye, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu (fotoğrafta) bir konuşma yaptı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Nil'den Tuna'ya gönül coğrafyamız" konulu söyleşi düzenlendi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın konuk olduğu ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından düzenlenen söyleşiye, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu (fotoğrafta) bir konuşma yaptı.