Tire Devlet Hastanesi'nde MR Kabusu: Hasta Cihazda 1 Saat Mahsur

İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde MR için cihaza giren Esra Akgüneş, iddiaya göre yaklaşık bir saat unutuldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:04
İzmir - Baş dönmesi şikayetiyle gelen hasta, iddialara göre uzun süre cihazda mahsur kaldı

İzmir Tire Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne baş dönmesi şikayetiyle başvuran üç çocuk annesi Esra Akgüneş, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat boyunca unutuldu. Yaşadığı korku dolu anların ardından hastane personelinden yalnızca 'Geçmiş olsun' yanıtını aldığı belirtildi.

Doktor muayenesinin ardından kendisine aynı gün MR randevusu verilen Akgüneş, saat 11.45'te cihaza alındı. Görevlilerin işlemin 10-15 dakika süreceğini söylediğini aktaran Akgüneş, ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen cihazın içinde kaldığını belirtti.

Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panikle bağırdı ve cihazı yumruklayarak yardım çağırmaya çalıştı. Kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkıp tesadüfen karşılaştığı bir sekretere durumu anlatan Akgüneş, sekreterin kendisine 'Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın' dediğini aktardı.

Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, daha sonra hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin 'konuyla ilgileneceklerini' söylemesi üzerine Akgüneş eve gönderildi.

Olayın ardından konuşan Akgüneş, yaşadığı travmanın peşini bırakmayacağını vurgulayarak, 'Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim.' dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

