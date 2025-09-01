Tirebolu'da lokantada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Doğancı köyündeki olayda yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti
Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki bir lokantada dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralı Resul Çapkın (38)'ın tedavisi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.