DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,16%
ALTIN
4.597,75 -0,77%
BITCOIN
4.501.513,56 -0,33%

Tirebolu'da lokantada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tirebolu'da lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybetti; diğer yaralı tedavi altında.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:07
Tirebolu'da lokantada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tirebolu'da lokantada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Doğancı köyündeki olayda yaralanan Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki bir lokantada dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Silahla yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın (44), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Resul Çapkın (38)'ın tedavisi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama
2
Colossal Biosciences'in Ulukurt Projesi: 'Geri Getirme' Tartışması Büyüyor
3
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında
4
Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram
5
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı
6
BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025