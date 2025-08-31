Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Doğancı köyündeki tartışma kavgaya dönüştü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Doğancı köyündeki bir lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, lokanta sahibi E.T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında E.T.'nin silahla ateş ettiği bildirildi.

Saldırıda R.Ç. ve Ü.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Espiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.