DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.481.300,61 -0,38%

Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; saldırgan gözaltına alındı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:13
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Doğancı köyündeki tartışma kavgaya dönüştü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Doğancı köyündeki bir lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, lokanta sahibi E.T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında E.T.'nin silahla ateş ettiği bildirildi.

Saldırıda R.Ç. ve Ü.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Espiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
2
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu
3
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor
4
Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde
6
Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta