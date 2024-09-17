Titanik Enkazına İniş Sırasında Patlayan Denizaltının Eski Başmühendisi Baskı İddiasında Bulundu

Titanik Enkazında Yaşanan Talihsiz Olay

OceanGate'e ait Titan adlı denizaltı, 18 Haziran 2023 tarihinde Titanik'in enkazını incelemek amacıyla Atlantik Okyanusu'na dalış yaparken trajik bir şekilde patladı ve toplamda 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Eski Başmühendisten Açıklamalar

Denizaltının eski başmühendisi Tony Nissen, ABD Sahil Güvenliği'nin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde verdiği ifadede, denizaltının güvenliği ile ilgili soru işaretleri olduğunu ve kendisine Stockton Rush'ın baskı yaptığını öne sürdü. Nissen, "Denizaltının düşündüğümüz gibi çalışmadığı hakkında Rush'a uyarıda bulundum" dedi.

Denizaltının Hazırlık Süreci

Nissen, denizaltının suya indirilmesi için baskı görüp görmediği sorusuna; "Yüzde 100 baskı yapıldı" şeklinde yanıt verdi. Rush ile çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Nissen, bu süreçte diğer çalışanların bilgisi olmadan bazı çekişmeleri gizlediğini belirtti.

Eski Yönetici İfadeleri ve Güvenlik Endişeleri

Öte yandan, OceanGate'in eski finans ve insan kaynakları direktörü Bonnie Carl, Titan denizaltısının güvenliği ile ilgili endişelerinin farkında olduklarını ifade etti. David Lochridge gibi eski denizcilik operasyonları direktörlerinin de güvenlik konusundaki endişelerini dile getiren raporlar sunduğu belirtildi.

Ölümcül Kazanın Sonuçları

Yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybedenler arasında, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, OceanGate'in CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet yer aldı.