TİTCK Başkanı Ahmet Ayar Uyardı: Çocuk Yüz Boyalarında Güvenlik Riski

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, çocuklar için kullanılan yüz boyalarının üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçirilmediğini ve maliyeti düşürmek amacıyla en riskli kimyasalların tercih edildiğini açıkladı.

Kozmetik denetimleri ve Avrupa uyumu

Ayar, Türkiye'de kozmetik ürünlerin bildiriminden piyasadaki denetimine kadar süreçlerin dünya standartlarına uygun yürütüldüğünü, Avrupa kozmetik mevzuatının Türkiye'de benimsendiğini belirtti. Ayrıntılı olarak, ham madde güvenliğinin esas olduğunu, yasaklı madde listelerinin ve kullanım sınırlarının sürekli güncellendiğini vurguladı.

Çocuklarda artan kozmetik kullanımı ve riskler

Ayar, yapılan araştırmalara göre çocuklar arasında kozmetik kullanımının hızla arttığını; 7 ile 18 yaş arasındaki çocukların sosyal medyada paylaştıkları videolarda 21 farklı içerikli madde kullandıklarının tespit edildiğini söyledi. Bu durumun kurum için acil bir dikkati gerektirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Ayar, çocukların deri yapısının gelişme aşamasında olduğunu ve erişkinler için üretilen kozmetiklerin erken yaşta kullanımının kimyasal maddelerin deri yoluyla kana geçme riskini artırarak tüm vücuda yayılabileceğini; alerji, egzama gibi deri reaksiyonlarının yanı sıra uzun vadede sinir sistemi ve üreme sağlığına zarar verebilecek etkiler doğurabileceğini ifade etti.

Denetimler, tespitler ve yaptırımlar

TİTCK'nin yıl içindeki denetimlerine değinen Ayar, kurumun kozmetik bildirimlerini kayıt altına aldığını ve kayıtlı ürünlerin içerik analizlerinin yapıldığını belirtti. Bu yıl Kozmetik Denetleme Dairesi tarafından 197 ürün denetlendiğini, bunların 190'ında hata tespit edildiğini aktardı. Hatalı ürünlerle ilgili firmalardan savunma istendiğini, eksikler tespit edilirse ürün bazında 600 bin Türk Lirası idari para cezası ile karşılaşacaklarını söyledi.

Ayar ayrıca uygunsuz ürünlerin toplatılıp piyasadan geri çekildiğini, üreticilerin mevzuata uygun ürünleri pazara sürmeleri gerektiğini vurguladı.

Yüz boyalarına özel uyarı ve ailelere çağrı

Yüz boyaları ve geçici uygulamalarda alerjenler, diğer kimyasallar ve ağır metaller tespit edildiğini belirten Ayar, bu ürünlerin Avrupa topluluğunun kozmetik üretim listesinde yer almadığını ve bir arada deride uygulandıklarında güvenliğini ortaya koyan bir mekanizma bulunmadığını söyledi.

Ayar, "Çocukların yüz boyaları kozmetik sınıfına girmekle birlikte üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmeyen ürünler" ifadesini kullanarak bu ürünlerin maliyeti düşürmek üzere riskli kimyasallar içerebildiğini aktardı. Denetlenmeyen alanların en yüksek riski taşıdığını ve yasakların yanında ailelerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Uzman tavsiyesi

Prof. Dr. Ayar, çocuklarda kozmetik kullanımının tahriş etmeyen yüz temizleyiciler, nemlendiriciler ve güneş kremleriyle sınırlandırılması gerektiğini; erişkinler için tasarlanmış ürünlerin erken yaşta kullanımının öngörülemeyen sağlık riskleri barındırdığını belirtti ve ailelere sosyal medyanın özendirici etkisine karşı uyanık olmalarını önerdi.

