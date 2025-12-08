Tivibu Aralık Programı: 'Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar' ve Yeni Yapımlar

Tivibu Aralık Programı: Yeni Filmler ve Diziler Ekranda

Tivibu, Aralık ayında da zengin içerik seçimleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Platform, dramdan komediye, fantastikten korkuya uzanan geniş bir yelpazede yeni yapımlar sunuyor.

Öne Çıkan Filmler

Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (2025 yapımlı), Aralık ayında kirala satın al seçeneğiyle platforma ekleniyor. Süper kahraman evreninin başlangıç hikâyesini anlatan filmde Pedro Pascal, Robert Downey Jr ve Joseph Quinn rol alıyor; ekip bir araya geliyor ve dünyayı koruma yolculuğuna ilk adımlarını atıyor.

Mawka: Ormanın Şarkısı, görkemli bir 3D animasyon olarak platformda yer alıyor. Film, Lesya Ukrainka’nın ünlü ‘Orman Şarkısı’ eserinden esinlenerek doğa ile insan arasındaki büyülü bağı ve aşkın gücünü işliyor.

Ziyaretçiler: Bölüm 2 ise 2025 yapımı korku-gerilim türünde bir devam filmi. Balayı yolunda aracının bozulmasıyla zor durumda kalan bir çiftin yaşadıklarını anlatan film, önceki yapımın etkilerini derinleştiriyor ve Maya’nın travma ile yüzleşmesini konu alıyor.

Alacakaranlık serisi ise platforma geri dönüyor; Bella Swan ile Edward Cullen'ın tanışmasından başlayan hikâye, vampirler ve kurt adamlar arasındaki çatışmayı epik bir atmosferde sunuyor ve serinin hayranlarına nostaljik bir maraton fırsatı veriyor.

Dizilerde Neler Var?

The Rookie, orta yaşlarında hayatını baştan yazmaya karar veren John Nolan karakterini merkeze alıyor. Yedi sezonu kapsayan dizi, polisiye aksiyon ve kişisel mücadele temalarıyla izleyiciyi ekrana bağlıyor; başrolde Nathan Fillion yer alıyor ve dizinin 7’nci sezonu Tivibu’dan izlenebilecek.

Gece Yasağı (orijinal ismiyle Curfew) dramatik bir distopya hikâyesi anlatıyor. Sadece erkeklere uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında işlenen bir cinayeti merkezine alan dizi, altı bölüm boyunca güvenlik, özgürlük ve cinsiyet eşitliği temalarını yüksek tempolu bir anlatımla işliyor.

The Rainmaker, John Grisham’ın 1995 tarihli eserinden uyarlanan hikâyeyi modern bir dizi formatına taşıyor. Etik ve hukuk temalarını odağına alarak genç ve idealist bir avukatın mücadelesini güçlü karakter analizleri ve çarpıcı mahkeme sahneleriyle yeniden yorumluyor.

Tivibu’nun Aralık takvimi, türler arası çeşitlilik ve hem yeni yapımlar hem de kültleşmiş serilerle izleyicilere geniş seçenekler sunuyor.

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, ÖZEL İÇERİKLERİYLE ARALIK AYINDA DA DRAMDAN KOMEDİYE, FANTASTİKTEN MACERAYA ÇOK SAYIDA YENİ YAPIMI PLATFORMA DAHİL EDİYOR.