Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyununun Dünya Prömiyeri Gerçekleşti

Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyunu Prömiyer Yaptı

Frankfurt'ta Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayesinde sahneye konulan 'Boş Çerçeve' adlı oyunun dünya prömiyeri olarak öne çıktı. Oyun, Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Oyun ve Ekip

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl hayatını kaybeden Ayla Algan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği, Vedat Diri tarafından yazılan eseri Kamil Kellecioğlu yönetiyor. Aile dramasını ele alan oyunda, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu gibi talentli oyuncular rol almakta.

Öne Çıkan İsimler ve Düşünceler

Prömiyere katılan Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, sanatın hayata kattığı derinlik üzerine önemli açıklamalarda bulundu. "Hayatım boyunca gördüm ki, sanatla iç içe olan insanlar her zaman daha yapıcı ve pozitif olabiliyorlar. Sanat bizi ehlileştiriyor ve yaşamımıza letafet katıyor," dedi.

Oyun Hakkında Detaylar

Kellecioğlu, oyun süreti boyunca çok çalıştıklarını ve her ayrıntıyı ince bir titizlikle ele aldıklarını belirterek, Türk tiyatrosunun Avrupa'da en iyi biçimde temsil edilmesi için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Teknik ekipte Alperen Alan, Selin Topdemir ve Sevda Şahin görev alırken, oyunun Almanca çevirisini Venüs Bekar yaptı. Ayrıca, sahne konsepti ve tasarımını Hannan Aslan, kostüm tasarımını Demet Öztürk ve müziklerini Cem Şimşek hazırladı.

Gelecek Gösterimler

'Boş Çerçeve' oyunu, 18-19 Ekim tarihlerinde yeniden Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak.