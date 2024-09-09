Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyununun Dünya Prömiyeri Gerçekleşti

Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Boş Çerçeve', Türk tiyatrosunu Avrupa'da temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:11
Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyununun Dünya Prömiyeri Gerçekleşti

Tiyatro Frankfurt'un 'Boş Çerçeve' Oyunu Prömiyer Yaptı

Frankfurt'ta Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayesinde sahneye konulan 'Boş Çerçeve' adlı oyunun dünya prömiyeri olarak öne çıktı. Oyun, Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Oyun ve Ekip

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl hayatını kaybeden Ayla Algan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği, Vedat Diri tarafından yazılan eseri Kamil Kellecioğlu yönetiyor. Aile dramasını ele alan oyunda, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu gibi talentli oyuncular rol almakta.

Öne Çıkan İsimler ve Düşünceler

Prömiyere katılan Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, sanatın hayata kattığı derinlik üzerine önemli açıklamalarda bulundu. "Hayatım boyunca gördüm ki, sanatla iç içe olan insanlar her zaman daha yapıcı ve pozitif olabiliyorlar. Sanat bizi ehlileştiriyor ve yaşamımıza letafet katıyor," dedi.

Oyun Hakkında Detaylar

Kellecioğlu, oyun süreti boyunca çok çalıştıklarını ve her ayrıntıyı ince bir titizlikle ele aldıklarını belirterek, Türk tiyatrosunun Avrupa'da en iyi biçimde temsil edilmesi için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Teknik ekipte Alperen Alan, Selin Topdemir ve Sevda Şahin görev alırken, oyunun Almanca çevirisini Venüs Bekar yaptı. Ayrıca, sahne konsepti ve tasarımını Hannan Aslan, kostüm tasarımını Demet Öztürk ve müziklerini Cem Şimşek hazırladı.

Gelecek Gösterimler

'Boş Çerçeve' oyunu, 18-19 Ekim tarihlerinde yeniden Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar