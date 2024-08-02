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Tiyatrocu Genco Erkal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta tiyatrocu Genco Erkal, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyası büyük bir kayıpta yas tutuyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:02
Tiyatrocu Genco Erkal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Genco Erkal'ı Kaybettik

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal (86), Teşvikiye Camisi'nde yapılan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Erkal’ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Burada ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de cenazeye katıldı. Taziyeleri Erkal’ın kızı Ayşe Sümer Erkal kabul etti.

Cenazeye katılan sanatçı Rutkay Aziz, “Genco Erkal, Nazım Hikmet'in görüşlerini geniş kitlelere sevdirmiş bir arkadaşımızdır,” diyerek sanatçının önemine vurgu yaptı. Diğer sanatçı Korhan Abay ise, Erkal’ın Türk tiyatrosu ve sinemasındaki değerini dile getirerek, “O, insanları ve dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışan bir isimdi,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan oyuncu Emre Kınay, “Genco Erkal, Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp,” şeklinde duygularını ifade etti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi gibi önemli isimler de cenaze töreninde yer aldı.

Usta Sanatçı Hakkında Bilgi

28 Mart 1938'de İstanbul'da doğan Genco Erkal, 1959 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen özel tiyatro topluluklarında hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev aldı. 1969'da Dostlar Tiyatrosunu kuran Erkal, Nikolay Gogol’un “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı öyküsünü 1965 yılında tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar sahnelemiştir.

Sanatçı, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Behiç Ak ve Yaşar Kemal gibi birçok ünlünün eserini de tiyatroya uyarlamıştır. Sinemada ise 1982'de “At” ve 1983'te “Faize Hücum” filmleriyle Antalya Film Festivali'nde iki kez “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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