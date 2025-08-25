TMOK: Kayıp Rus Yüzücü Nikolay Svechnikov İçin Aramalar Sürüyor

TMOK'tan açıklama

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un denizde kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalara dair resmi bir açıklama yayımladı.

Devletimizin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve Türkiye'nin güzide kurumlarının katkısıyla en yüksek güvenlik standartlarında icra edilen yarış sırasında, bir sporcumuzun kaybolması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın aydınlatılması için Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleriyle tam iş birliği içinde hareket edilmektedir. TMOK olarak, gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.

Güvenlik tedbirleri

Açıklamada, yarışın ilgili kurumların sağladığı en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildiği vurgulandı. Buna göre göreve katılan kuruluşlar arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Şubesi, Kıyı Emniyeti, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sualtı Arama-Kurtarma Timleri ile çeşitli özel kuruluşlar yer aldı.

Toplam 100 bot ve deniz aracı görev aldı; bu araçların 60'ı güvenlik botu olarak güzergahın her noktasında yüzücülerin güvenliği ve sürekli takibi için hizmet verdi.

Olayın kronolojisi

- Yarış 10:04'te başlatılmış, son yüzücü ise 10:54'te suya girmiştir.

- Kurallar gereği yarış, son yüzücünün suya girişinden itibaren 2 saat sonra, 12:54'te sona erdirilmiştir.

- Yarış bitiminde Komodor talimatıyla tüm güzergah taranmış, sahada herhangi bir yüzücü kalmadığı raporlanmıştır.

- Diskalifiye olan ve sudan çıkarılan sporcuların listeleri birleştirilerek yapılan kontrolde ilk anda 3 yüzücünün eksik olduğu bildirilmiş, daha sonra bu sayının tek bir sporcuya indiği tespit edilmiştir.

- Bu bilgi derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Şubesi ve İstanbul Valiliği ile paylaşılmış, arama–kurtarma faaliyetleri resmi tutanakla talep edilmiş ve derhal harekete geçilmiştir.

- İlgili kurumlar, yarış sonrası olayın tespit edildiği andan itibaren bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırmış olup çalışmalar aralıksız sürmektedir.

Son durum

TMOK, yetkili birimlerle koordinasyonun sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.