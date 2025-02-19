TMV, Belçika'da Çok Dillilik ve Kültürel Zenginliği Vurguladı

TMV Belçika’da 60. Yılını Kutladı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Belçika'ya iş gücü göçüyle gelen Türk toplumunun 60. yılını, çok dillilik ve kültürel zenginliği ele alan bir sempozyum ile kutladı. Sempozyum, Brüksel'deki TOBB ofisinde gerçekleştirildi ve dikkat çeken konuşmacıları bir araya getirdi.

Önemli İsimler ve Fikirler

Etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, dil terapistleri İsmigül Assenov ve Melanie Delaunay, Klinik Psikolog Neslihan Akyol, Çok dillilik uzmanı Laura Schenus, Liege Üniversitesi Dil Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Comblain Annick ve Brüksel Çok Dillilik Konseyi Başkanı Prof. Dr. Philippe Van Parijs katıldı.

TMV'nin Eğitim Desteği

TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan, açılış konuşmasında, vakfın Türk çocuklarına eğitim verdikleri dillerde ve ana dillerinde destek sağladığını vurguladı. Doğan, “Kurduğumuz güçlü ekiple yarının öğretmenlerini ve avukatlarını eğitmek için sağlam adımlarla çalışıyoruz” dedi.

Yurt Dışındaki Türkler ve Çok Dillilik

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski Brüksel Büyükelçisi Doç. Dr. Hasan Ulusoy, Türklerin Belçika'daki varlığına dikkat çekerken, “Göçmen toplulukların entegrasyonu için çok dillilik şarttır” açıklamasında bulundu.

Belçika'nın Kültürel Zenginliği

Büyükelçi Uysal da, Türk vatandaşlarının Belçika'nın sosyal, kültürel ve ekonomik manada zenginleşmesine katkıda bulunduğunu belirtirken, çok dilliliğin her iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı.

Uzmanlardan Ana Dil Önerileri

Psikolog Neslihan Akyol, ana dilin öğrenilmesinin önemini vurgularken, Delaunay Brüksel'deki 104 dilin varlığına dikkat çekti. Assenov, göçmen ailelerin çocuklarına, toplumsal dili öğretme çabasının yanlış olduğunu belirtti.

Ebeveynlere Düşen Sorumluluklar

Prof. Dr. Van Parijs, “Ana dilin önemi ebeveynlere ait” diyerek, hem ana dilin hem de yerel dillerin öğrenilmesi konusunda ailelerin rolüne vurgu yaptı. Sempozyum, Belçika'daki uygulamaların geliştirilmesi için yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ortam sağladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Belçika'ya iş gücü göçüyle gelen ve 60 yıldan fazladır varlık gösteren Türk toplumu içerisinde çok dillilik ve kültürel zenginliğin farklı boyutlarıyla ele alındığı bir sempozyum düzenledi. TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan, açılış konuşmasında, TMV'nin Belçika'da Türk çocuklara hem eğitim aldıkları diller ve okuldaki branş derslerinde hem de ana dillerinin gelişimi konusunda destek sağladığını anlattı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Belçika'ya iş gücü göçüyle gelen ve 60 yıldan fazladır varlık gösteren Türk toplumu içerisinde çok dillilik ve kültürel zenginliğin farklı boyutlarıyla ele alındığı bir sempozyum düzenledi. TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan, açılış konuşmasında, TMV'nin Belçika'da Türk çocuklara hem eğitim aldıkları diller ve okuldaki branş derslerinde hem de ana dillerinin gelişimi konusunda destek sağladığını anlattı.