TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 134. Yılında Hamidiye Ziraat Mektebi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında kurulan Hamidiye Ziraat Mektebi olarak bilinen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 134. yılına özel kutlama programına katıldı.

Hamidiye Ziraat Mektebi'nin Önemi

Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası'nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, bu eğitim kurumunun Türkiye'nin tarımsal geleceğine nasıl yön verdiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. “Bu köklü okul, yalnızca eğitim alanında değil, inovasyon ve AR-GE faaliyetlerinde de öncü bir rol oynamaktadır” diyen Hisarcıklıoğlu, okulun kaydettiği 9 faydalı model, 6 patent, 2 marka ve 2 tasarım ile Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

İşbirlikleri ve Destekleyici Yapılar

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okulun başarısında Bursa Ticaret Borsası'nın sağladığı desteğin çok büyük olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu destekler sayesinde okulumuz güçlü mezunlar yetiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Okulun ve Tarımın Geleceği

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, lisenin borsanın resmi proje okulu niteliğinde olduğunu belirterek, “Hamidiye Ziraat Mektebi, Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olma özelliğine sahip” dedi. Bursa'nın tarım potansiyelini her fırsatta dile getiren Matlı, “İyi bir gıda, tarım ülkesi, endemik bitkileriyle kendi değerlerini hatırlatan bir coğrafyanın çocuğuyuz” diye konuştu.

Mezunların Başarısı ve Teşekkürler

Matlı ayrıca, Türkiye tarımına katkılar sunan öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkürlerini iletti. Programda konuşan okulun mezunlarından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, eğitim kurumundaki dönüşüm ve gelişimden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Program sonunda, okulun eski mezunlarına anı belgeleri takdim edildi.

Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de "Hamidiye Ziraat Mektebi" adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 134. yılı kutlama programı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 3), programa katıldı.

Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de "Hamidiye Ziraat Mektebi" adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 134. yılı kutlama programı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 3), programa katıldı.