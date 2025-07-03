TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Seydişehir'de Yeni Okul Açılışına Katıldı

Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu Açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde inşa edilen Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulunun açılışında konuştu. Törende, okulun hem ilçeye hem de eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Eğitim, Türkiye'nin Geleceğidir

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye'nin geleceği için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. "Bu yatırımlarla çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alacak. TOBB olarak eğitime katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Açılış törenine, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Seydişehir Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, Ilgın, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Doğanhisar, Çumra ve Akşehir'in ticaret odası başkanları ve siyasi parti ilçe temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının daire başkanları ile davetliler de törende yer aldı.

8 Derslikli Modern Eğitim Binası

Seydişehir'de eğitim yatırımları kapsamında hayata geçirilen okul binası, 8 derslikten oluşuyor. Bu yeni eğitim yatırımı ile birlikte, bölgedeki eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde inşa edilen Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı. Açılış törenine, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Seydişehir Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük'ün yanı sıra Ilgın, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Doğanhisar, Çumra ve Akşehir'in ticaret odası başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire başkanları ile davetliler katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde inşa edilen Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı. Açılış törenine, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Seydişehir Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük'ün yanı sıra Ilgın, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Doğanhisar, Çumra ve Akşehir'in ticaret odası başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire başkanları ile davetliler katıldı.