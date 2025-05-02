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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tekirdağ'da İş İnsanlarıyla Buluştu

Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da iş insanlarıyla buluşarak, girdi maliyetlerini düşürmek için kredi paketi müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:08
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tekirdağ'da İş İnsanlarıyla Buluştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Tekirdağ'da Önemli Açıklamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, artan girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yakın zamanda üyelerine nefes alacakları bir kredi paketi sunacaklarını müjdeledi.

Hayrabolu'nun Tarım Önemi Vurgulandı

Hayrabolu Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hisarcıklıoğlu, Hayrabolu'nun sadece Trakya'nın değil, Türkiye'nin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını vurguladı. Buğday, ayçiçeği, mısır, arpa ve kanola üretiminin büyük bölümünün bu bölgeden karşılandığını belirtti. Özellikle, Türkiye genelinde üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 20'sinin Hayrabolu'da üretildiğinin altını çizdi.

Hayvancılıkta Önem ve Eğitim Yatırımları

Hayvancılık ve süt üretiminin de Hayrabolu'da büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Hayrabolu Ticaret Borsası'nın 5 yıldızlı hizmet sunduğunu aktardı. Ayrıca, TOBB olarak bölgede eğitim yatırımları yapacaklarını, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı okul projelerinin ertelendiğini, ancak deprem konutlarının tamamlanmasının ardından Hayrabolu'ya da bir okul inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üreticinin Sıkıntılarına Çözüm Arayışı

Çiftçilerin sıkıntılarını gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirtti. Ayrıca, çiftçilerin don felaketi nedeniyle yaşadığı zararların karşılanmasına yönelik hükümetin çalışmalarda bulunduğunu da ifade etti. Üretim desteklerinin güncellenmesi gerektiği konusundaki taleplerin Ankara'da takip edildiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanı Cengiz Günay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 5), çeşitli temaslarda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Hayrabolu Ticaret Borsası üyelerince karşılanan Hisarcıklıoğlu, burada iş insanlarıyla görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 5), çeşitli temaslarda...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 5), çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Hayrabolu Ticaret Borsası üyelerince karşılanan Hisarcıklıoğlu, burada iş insanlarıyla görüştü.

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