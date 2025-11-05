TOBB Manisa Kadın Girişimciler İcra Komitesi Turgutlu'da Toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde Manisa ve ilçelerindeki kadın girişimcileri bir araya getiren TOBB Manisa Kadın Girişimciler İcra Komitesi, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) ile TOBB Turgutlu Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde Turgutlu'da toplandı.

Toplantı Detayları

Toplantı, Turgutlu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kurulan Kasabai Kadın Kooperatifi'nin Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki kahvaltı salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe; TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve eşi Fahriye Aydın, Genel Sekreter Nevzat Avcı, TOBB Manisa KGK Başkanı Emel Uslu, Turgutlu KGK temsilcisi Jale Kutluel ile ilçelerden komite üyeleri katıldı.

TUTSO'dan Kadın Girişimcilere Destek

Toplantının açılışında söz alan Jale Kutluel, katılımcılara teşekkür ederek Faruk Aydın'a kadın girişimcilere verdiği destek nedeniyle bir Atatürk portresi takdim etti. Faruk Aydın konuşmasında, "Biz kadın girişimcilere çok önem veriyoruz. TUTSO olarak evrak alıp, evrak veren bir kurum değil, üreten bir kurumuz. TOBB’a bağlı odalar olarak hem Manisa’da hem de Türkiye genelinde güzel işlere imza atıyoruz ve sürekli diyalog halindeyiz. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olarak, sanayicilerimiz ve iş insanlarımızla aralıksız olarak çalışıyor, ülkemizin kalkınması için emek veriyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık

TOBB Manisa KGK Başkanı Emel Uslu, ev sahipliği için Faruk Aydın'a teşekkür ederek kadının ekonomiye katkısına dikkat çekti: "Faruk başkanımıza ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir ortamda bugün buradayız. Biliyorsunuz kadının dokunduğu her yer güzelleşiyor. Manisa KGK olarak bizler de elimizden geldiğince üretimin ve gelişimin her aşamasında olmaya çalışıyoruz."

Uslu ayrıca, toplantının yapıldığı haftanın "Lösemili Çocuklar Haftası" olması nedeniyle farkındalık oluşturduklarını belirtti: "Bu hafta lösemili çocuklar haftası ve bizler de kampanyalarına destek vermek için bugün hepimiz turuncu çiçekler taktık. Lösemili çocuklarımıza destek olmak amacıyla farkındalık oluşturmak istedik. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz."

Bilgilendirme ve Ziyaret

Toplantıda, mimar Kübra Işıl Meşe Turgutlu'nun tarihi hakkında katılımcılara bilgilendirme sundu. Gündem, bölgedeki kadın girişimciliğin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konuları etrafında şekillendi.

Toplantı sonrası TOBB Manisa KGK İcra Komitesi üyeleri, Turgutlu'da kültürel bir adım olarak Turgutlu Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

