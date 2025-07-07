TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Başlıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için beklenen müjdeli haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), piyasalara "nefes" aldırmak ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dönemini resmen başlattığını duyurdu. 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacak olan başvurularla birlikte, on binlerce işletme 2,5 milyon TL'ye varan kredi imkanından faydalanabilecek. 6 ay geri ödemesiz dönem sunan bu dev destek paketi, KOBİ'ler için maddi anlamda büyük destek sağlayacak.

TOBB Nefes Kredisi ile İlgili Detaylar

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi, KOBİ'lerin en zorlu zamanlarda finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamlı projede kamu ve özel bankaların yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) da kilit bir rol üstleniyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu devlerinin yanı sıra Akbank, Yapı Kredi ve Denizbank gibi özel sektörün önemli oyuncuları ile Ziraat Katılım da projeye tam destek verecek.

Kredi Garanti Fonu Devrede

İşletmeler, TOBB'a bağlı oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile bu yedi bankanın herhangi bir şubesine başvuruda bulunabilecek. Projenin en dikkat çekici yanlarından biri, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) sürece dahil olması. KGF, kendi öz kaynaklarından sağlayacağı destekle, kullandırılacak kredilere %80 oranında kefalet verecek.

TOBB Nefes Kredisi Başvuru Şartları

Kredinin temel hedef kitlesi, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan ve TOBB çatısı altında faaliyet gösteren şirketler. Başvuru için en önemli şart ise; TOBB’a bağlı Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya Ticaret Borsası üyesi olmak.

Azami Kredi Limiti Açıklandı

Her bir firma, cirosuna ve kredi değerliliğine bağlı olarak azami 2,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Bu yüksek limit, işletmelerin hammadde alımı, personel maaş ödemeleri, yatırım harcamaları ve diğer operasyonel giderleri için önemli bir kaynak yaratacak. Krediler, toplamda azami 36 ay (3 yıl) vadeli olarak yapılandırılacak ve ilk 6 ay boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi olmayacak.

TOBB Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, işletmenizin üyesi olduğu TOBB'a bağlı Oda veya Borsa'ya başvurarak "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli faaliyet belgesini almanız gerekiyor. Bu belge ile birlikte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank veya Ziraat Katılım şubelerinden birine gidin. Bankanın talep edeceği diğer standart kredi evrakları ile birlikte başvurunuzu tamamlayın. KGF kefaleti sayesinde sürecin standart kredilere göre daha hızlı ve kolay ilerlemesi bekleniyor.