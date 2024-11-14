DOLAR
34,35 -0,01%
EURO
36,35 -0,1%
ALTIN
2.830,13 0,46%
BITCOIN
3.062.674,07 0,99%

Todd Haynes, 75. Berlinale'nin Jüri Başkanı Oldu

ABD'li yönetmen Todd Haynes, 2025'teki 75. Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığına getirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:29
Todd Haynes, 75. Berlinale'nin Jüri Başkanı Oldu

Todd Haynes, Berlinale'nın Jüri Başkanı Seçildi

Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için önemli bir gelişme yaşandı. ABD'li yönetmen Todd Haynes, bu prestigel festivalin jüri başkanı olarak atandı.

Haynes İle Berlinale'da Yenilik

Berlin Film Festivali yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Todd Haynes'in, Berlinale'nin 75. yıl dönümü için jüri başkanlığını üstleneceği ifade edildi. Berlinale Başkanı Tricia Tuttle, Haynes'i "kabiliyetli senaryo yazarı ve etkileyici yelpazeye sahip yönetmen" olarak tanımlayarak, 75. Berlinale için böyle bir seçimi yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Haynes'in Başarılı Kariyeri

Todd Haynes, “Far from Heaven” (Cennetten Çok Uzakta), “I’m not There” (Beni Orada Arama), “Carol” ve “May December” (Bir Skandalın Peşinde) gibi dikkat çekici filmleri ile tanınmaktadır. Haynes'in eserleri, sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
3
Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
4
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı
5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi
6
Almanya'da Saldırıya Uğrayan 9 Yaşındaki Ayşegül'ün Tedavisi Devam Ediyor
7
Mardin'deki Silahlı Saldırı Davasında Sanıklara Ağır Cezalar Verildi

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!