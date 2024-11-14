Todd Haynes, 75. Berlinale'nin Jüri Başkanı Oldu

Todd Haynes, Berlinale'nın Jüri Başkanı Seçildi

Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için önemli bir gelişme yaşandı. ABD'li yönetmen Todd Haynes, bu prestigel festivalin jüri başkanı olarak atandı.

Haynes İle Berlinale'da Yenilik

Berlin Film Festivali yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Todd Haynes'in, Berlinale'nin 75. yıl dönümü için jüri başkanlığını üstleneceği ifade edildi. Berlinale Başkanı Tricia Tuttle, Haynes'i "kabiliyetli senaryo yazarı ve etkileyici yelpazeye sahip yönetmen" olarak tanımlayarak, 75. Berlinale için böyle bir seçimi yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Haynes'in Başarılı Kariyeri

Todd Haynes, “Far from Heaven” (Cennetten Çok Uzakta), “I’m not There” (Beni Orada Arama), “Carol” ve “May December” (Bir Skandalın Peşinde) gibi dikkat çekici filmleri ile tanınmaktadır. Haynes'in eserleri, sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.