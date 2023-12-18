TOGG bekleyenlere müjde verildi! O tarihlerde anahtar teslim: Binlerce kişi sıradaydı

Türkiye’nin ilk akıllı cihazı olan TOGG’un T10X modeli için teslimatlar son gaz devam ediyor. Elektrikli otomobil pazarında güçlü adımlarla ilerlemeye devam eden TOGG için sıra bekleyenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. İşte detaylar…

TOGG bekleyenlere müjde verildi! O tarihlerde anahtar teslim: Binlerce kişi sıradaydı
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli aracı olan TOGG için sırada bekleyen vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…

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TOGG'UN TÜRKİYE'DEKİ TESLİMAT ADETİ BELLİ OLDU! YEDEK TALİHLİLERE SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Son teslimat verilerine göre TOGG'a yoğun talep var. Detaylar burada...

TOGG, elektrikli araç sektöründe varlığını hissettirmeye devam ediyor. TOGG'un kasım ayı verileri şöyle:

TOGG KASIM AYI VERİLERİ

Kasım sonu itibarıyla 15 binin üzerinde yerli Togg T10X aracının teslimatı gerçekleşti.

ARALIK AYINDA HEDEF DAHA ÇOK ÜRETİM

Togg Aralık ayında 5.000'den fazla araç teslim etmeyi planlıyor. Bu, markanın devam eden popülerliğini ve talebini gösteriyor.

YEDEK TALİHLİLERE SIRA GELDİ

Birincil kazananın boşalttığı koltuklar yedek kazanana sunulacaktır. Bu sayede yüzlerce şanslı kişi Togg T10X'in sahibi olacak.

TESLİMATLAR HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Parça teslimatları hızlandıkça yeni siparişler yakında Togg'un web sitesi aracılığıyla sunulacak. CEO Gürcan Karakaş, siparişlerin başlangıç tarihinin Nisan-Mayıs 2024 arası olduğunu söyledi.

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