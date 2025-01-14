TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen oylama, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılına damgasını vuran önemli görsellerini seçmek üzere gerçekleştirilmektedir. Prof. Dr. Yılmaz, bu önemli etkinlikte kılavuzluk ederek, fotoğraf sanatına verdiği önemi bir kez daha vurgulamıştır.

Prof. Dr. Yılmaz, oylama sürecinin önemine dikkat çekerek, görsellerin toplumsal hafızaya katkısı hakkında bilgi verdi. Oylama sırasında, birbirinden etkileyici kareleri inceleyerek anıların canlanmasını sağladı.

Bu yılki 'Yılın Kareleri' oylamasının sonucunun merakla beklendiği ifade edildi. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından biri olarak, geniş bir perspektifle haber üretmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.