Tokat'a 79 Yeni Hizmet Aracı: 54 Emniyet, 25 Jandarma

Tokat'a 79 yeni hizmet aracı teslim edildi; 54 emniyet, 25 jandarma, piyasa değeri 157 milyon lira.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:29
Tokat'a 79 Yeni Hizmet Aracı: 54 Emniyet, 25 Jandarma

Tokat'a 79 yeni hizmet aracı teslim edildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende emniyet ve jandarmaya araç desteği sağlandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilen 79 hizmet aracı, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törende resmi olarak teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Devletimizin güçlü iradesi, milletimizin huzurunu önceleyen vizyonu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle güvenlik teşkilatımızın imkân ve kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyan önemli bir yatırımın Tokat’ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda piyasa değeri olarak 157 milyon lira olan 54 adet araç emniyet teşkilatımıza, 25 adet hizmet aracı jandarma teşkilatımıza olmak üzere toplam 79 aracı bugün burada Tokat’ımıza kazandırmış oluyoruz. Gece gündüz, bayram seyran demeden görev yapan kahraman, emniyet ve jandarma personelimizin sahadaki gücünü artırmak, onların daha da güvenli bir şekilde hizmet etmesini sağlamak için bu araçlar temin edildi. Bugün teslim edilen bu araçlar yüksek teknolojiye ait sıfır kilometre araçlar olarak teslimini almış bulunuyoruz" dedi.

Törene Vali Abdullah Köklü, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

