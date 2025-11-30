Tokat'ın Niksarında Zincirleme Kaza: 9 Yaralı, 1'i Çocuk

Kaza ve ilk bilgiler

Tokat'ın Niksar ilçesi Musapınarı köyü mevkiinde, 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1’i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; yetkililer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle yolun ilgili bölümünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

