Tokat Niksar'da Görev Başında Kalp Krizi: Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık (33) Yaşamını Yitirdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde görev başındayken kalp krizi geçiren uzman çavuş Mustafa Palabıyık (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; eşi 7 aylık hamile.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:21
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Mustafa Palabıyık (33), görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu rahatsızlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Palabıyık, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Niksar Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ailesinden edinilen bilgiye göre Merhum Palabıyık'ın eşi 7 aylık hamile olup, Palabıyık'ın nüfusu Ispartaya kayıtlıdır.

Tören ve Uğurlama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Palabıyık'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Törenin ardından Palabıyık'ın naaşı memleketi Ispartaya uğurlandı.

MUSTAFA PALABIYIK İÇİN TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ.

