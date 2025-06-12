Tokat Niksar'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Tokat Niksar'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı ve durumun ciddiyetini artırdığı bildiriliyor. Olay yerine ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin yanı sıra vatandaşların da yangını söndürme çabalarına destek verdiği gözlemleniyor. Bu dayanışma, yangının yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin takip edileceğini duyurdu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.