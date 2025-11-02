Tokat Niksar'da Telefonla Dolandırıcılık: 2 Zanlı Yakalandı

Olayın Ayrıntıları

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Y.G. (68) ve eşi S.G. (78), telefonla arayan şahıslar tarafından kendilerini polis olarak tanıtılması üzerine hedef alındı. Zanlılar, çiftin adlarının terör örgüne karıştığını söyledi.

Şüpheliler, çiftten 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 1500 avroı elden alırken; ayrıca çift, zanlıların hesabına 645 bin 265 lira havale etti.

Soruşturma ve Gelişmeler

Birkaç gün sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha araştırması sonucu zanlıların C.G. (37) ve K.E. (28) olduğu belirlendi.

Zanlılar, Antalya'da yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, çifte teslim edildi.

