Tokat-Niksar Kara Yolu Projesi'nde İlerlemeler Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Tokat-Niksar Yolu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, projeye dair yaptığı açıklamada, "Projeyi tamamladığımızda yaklaşık 550 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Tarım, tarih ve kültür şehri Tokat'ımıza yıllık 9,200 ton emisyon salınımının önüne geçerek çevreci bir projeyi hayata geçireceğiz," dedi.

Projenin Önemi ve İleriye Dönük Hedefler

49 kilometrelik Tokat-Niksar kara yolunun, Ordu'nun Ünye ilçesinden başlayıp, Kuzey-Güney koridoruna bağlandığına dikkat çeken Uraloğlu, 35 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını ve kalan 14 kilometre için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çalışmaların Detayları

Uraloğlu, projede 1440 metrelik çift tüp tünel, 292 metre uzunluğunda 3 köprü ve çeşitli hemzemin kavşakların yer aldığını aktardı. "Mevsim şartları çalışmak için uygun. Teknik sorunlar çözüldü, kamulaştırma ile ilgili engeller azaldı," diyen Bakan, projeyi 2026 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Projenin Ekonomik ve Çevresel Katkıları

Projenin tamamlanmasıyla, yolculuk süresinin 40 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, "Bu süreçte tasarruf edilen kaynaklar, çevre dostu bir projeye dönüşecek," ifadelerini kullandı. Destekleyen İsimler

Bakan Uraloğlu'na inceleme sırasında Tokat Valisi Abdullah Köklü ve AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolu yol yapım şantiyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolu yol yapım şantiyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolu yol yapım şantiyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolu yol yapım şantiyesini ziyaret etti.