Tokat-Sivas Memleket Günleri Arnavutköy'de Başladı

Arnavutköy Şehir Parkı'nda başlayan Tokat-Sivas Memleket Günleri yoğun ilgi gördü; yöresel tatlar, halk oyunları ve İlyas Yalçıntaş konseriyle üç gün sürecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:37
Tokat-Sivas Memleket Günleri Arnavutköy'de Başladı

Tokat-Sivas Memleket Günleri Arnavutköy'de yoğun katılımla başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat-Sivas Memleket Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleşen açılışla başladı. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşma, geniş katılımla dikkat çekti.

Açılışa katılanlar

Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel lezzetler ve etkinlikler

Etkinlik alanında halk oyunları, yöresel ürün stantları, el sanatları sergileri ve çeşitli ikramlar yer alıyor. Ziyaretçiler Tokat'ın pestili, kebabı, batıma ve Zile pekmezi ile Sivas'ın kangal sucuğu, katmeri, madımak yemeği ve yöresel tatlılarını tadma fırsatı buluyor. Etkinlik üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış konuşmaları

İsmail Erdem konuşmasında, "Bu işler emek ister, insan sevgisi ister. Komşuluk bağlarını güçlendirmek, muhabbeti büyütmek ister. Buradaki bu güzel atmosferi hazırlayan, alanı hemşehrilerimizin buluşmasına açan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altyapı yaparız, fiziki yatırımlar yaparız; onlar zaten olacak. Ancak gönüller birleşmeden tek kanatlı kuş uçmaz misali, belediyecilik sadece fiziki hizmetlerden ibaret değildir. Sosyal ve kültürel faaliyetler belediyecilik hizmetlerini taçlandırıyor. Genç ve vizyon sahibi Başkanımızın Arnavutköy’ü daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Mustafa Candaroğlu ise, "Bizim burada oluşumuzun temelinde gönül kazanma anlayışı var. Kalplere dokunmak, muhabbeti büyütmek bizim yegane hedefimiz. Tokat’ın ve Sivas’ın insanı üretkenliğiyle, misafirperverliğiyle, yiğitliğiyle gönlümüzde müstesna bir yere sahiptir. Tokat’ta başlayan bir türkü Sivas’ta tamamlanır; çünkü bu iki kadim memleket aynı sevdanın, aynı irfanın, aynı gönül dünyasının temsilcisidir. Bugün burada gördüğümüz birliktelik; sofraların beraber kurulduğu, sevinçlerin beraber paylaşıldığı, misafirin baş tacı edildiği o büyük kültürümüzün canlı bir yansımasıdır. Tokat’ın gönül erlerinden Gazi Osman Paşa’dan, Sivas’ın büyük ozanı Aşık Veysel’e ve Pir Sultan Abdal’a uzanan bu köklü tarih bize aslında şunu hatırlatıyor: Birlik oldukça güçlenir, muhabbet oldukça artar, gönüller birleştiğinde aşılmaz hiçbir engel kalmaz. Biz de Arnavutköy’de tam olarak bunu yapıyoruz. Kültürümüzü yaşatan, şehirlerimizi buluşturan, hemşehrilerimizi kaynaştıran bu programlarla ilçemizin sosyal dokusunu güçlendiriyoruz. İnşallah bu kardeşlik iklimi sadece bu üç güne değil, hayatımızın her anına yayılsın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkanı Candaroğlu tarafından vatandaşlara ücretsiz pide ikramı da yapıldı.

Konser ve program akışı

Programın ilk gününde sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz bir konser sundu. Tokat-Sivas Memleket Günleri boyunca farklı sanatçılar sahne alacak; etkinlik üç gün boyunca müzik, kültür ve eğlenceyi bir araya getirecek. Etkinlik, pazar akşamına kadar Arnavutköy Şehir Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

