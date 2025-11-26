Tokat'ta 19 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda 19 öğrenci, sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlı sonrası rahatsızlandı; 8'i üniversite, 11'i devlet hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:25
Kent merkezi Gaziosmanpaşa Ortaokulunda eğitim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılma ve tedavi

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine, 11’i Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi.

Soruşturma ve alınan önlemler

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Söz konusu işletmeden numune alındığı ve sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.

