Tokat'ta 19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kent merkezi Gaziosmanpaşa Ortaokulunda eğitim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılma ve tedavi

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine, 11’i Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi.

Soruşturma ve alınan önlemler

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Söz konusu işletmeden numune alındığı ve sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.

KENT MERKEZİ GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU'NDA EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖREN 19 ÖĞRENCİ, KENTTEKİ BİR İŞLETMEDEN SİPARİŞ ETTİKLERİ TAVUK DÜRÜM VE TÜKETTİKLERİ TATLININ ARDINDAN RAHATSIZLANDI.