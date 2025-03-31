Tokat'ta 3 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 2 Yaralı

Tokat'ta Feci Kaza: 3 Otomobil Çarpıştı

Tokat'ta gerçekleşen bir trafik kazasında 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Tokat-Almus kara yolu Gaziosmanpaşa köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Z.B. (76) yönetimindeki 60 DE 740 plakalı otomobil, F.B. (46) tarafından kullanılan 60 ADM 659 plakalı otomobil ve O.S. (67) idaresindeki 60 AGS 918 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan G.A. (38) ve I.A. (12) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.