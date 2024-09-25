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Tokat'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

Tokat'ta bir kadın, takipçisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:40
Tokat'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

Tokat'ta Kaldırımda Bıçaklı Saldırı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 36 yaşındaki S.G., yürüyüş esnasında bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde gerçekleşti.

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Arkasından yaklaşan bazı kaynaklarda M.K. olarak belirtilen saldırgan, kadına bıçakla saldırdı. S.G, kaçmaya çalışırken yere düştü ve sırtından bıçaklandı. Olay anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Paniğe Neden Olan Olay

Hemen durumu yetkililere bildiren çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Yapılan incelemelere göre, saldırgan M.K.'nin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, M.K.'yi gözaltına aldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarında, S.G'nin bıçaklı saldırıya uğradığı ve kaçmaya çalıştığı anlar açıkça görülüyor.

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