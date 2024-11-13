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Tokat'ta Bitkin Halde Bulunan Kızıl Akbaba Sağlık Kontrollerinin Ardından Doğaya Salınacak

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çatıya konan bitkin akbaba, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık kontrollerine alınacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:17
Tokat'ta Bitkin Halde Bulunan Kızıl Akbaba Sağlık Kontrollerinin Ardından Doğaya Salınacak

Tokat'ta Kızıl Akbaba Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir iş yerinin çatısında bitkin halde bulunan kızıl akbaba, sağlık muayenesi için itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Yüksek bir çatıda görülen bitkin akbaba, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildiren vatandaşlar, aynı zamanda cep telefonlarıyla görüntü de çekerek durumu belgeledi. Bazı esnaflar ise akbabayı beslemek amacıyla et vererek yardım etmeye çalıştı.

Akbabanın Kurtarılması

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bitkin haldeki kızıl akbabayı serpme ağ yöntemi ile yakalayarak güvenli bir şekilde aldı. Kızıl akbabanın sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Bu tür olaylar, doğaya ve vahşi yaşama olan duyarlılığı artırırken, hayvanların korunmasının önemini de gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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