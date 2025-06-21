Tokat'ta Coğrafi İşaretli 'Narince' Bağ Yaprağında Hasat Devam Ediyor

Tokat’ta Coğrafi İşaretli 'Narince' Bağ Yaprağı Hasadı Sürüyor

Tokat’ta coğrafi işaretli 'narince' bağ yaprağının hasadı devam ediyor. Tokat Ziraat Odaları İl Koordinatörü Arif Yılmaz Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yaprak hasadının sürdüğünü belirtti.

Köksal, 70 bin dekarlık bir alanda yaprak üretimi gerçekleştirildiğini ve bu yıl 30 bin ton üretim beklediklerini ifade etti. Ayrıca, yaprak hasadının ağustos ayının ortalarında sona ereceğini vurguladı. Yaprak hasadında genel olarak kadınların çalıştığını dile getiren Köksal, il genelinde 1500 kadın işçi ile bu süreçte yer alındığını aktardı.

Ailelerin Geçim Kaynağı

Tokat genelinde yaklaşık 10 bin ailenin geçimini yapraktan sağladığını kaydeden Köksal, yılda 1000 tondan fazla yaprağı Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere ihraç ettiklerini de sözlerine ekledi.

Yerel Üreticilerin Görüşleri

Gökçeli beldesinde yaprak üreticisi olan Murat Demirel, 20 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, "Bağlar nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilendi ama şimdi çok güzel oldu. Benim 60 dönümlük bağım var ve 30 ton civarında yaprak bekliyorum," ifadesini kullandı.

Demirel, yaprağın kilogram fiyatının 140 ila 170 lira arasında değiştiğini belirterek, "Yaprağın en büyük sıkıntısı maliyetinin yüksek olması. Bir işçi günde 30 kilogram yaprak topluyor. Bir işçinin maliyeti günlük 1000 lira. İşçi bulmakta sıkıntı yaşayanlar var, ancak ben sürekli aynı işçilerle çalışıyorum," dedi.

Yaprak toplama işinde çalışan Nahide Aslan, 10 yıldır bu işi yaptığını vurgulayarak, "Sabah saat 05.00'te başlayıp, 12.00'de bırakıyoruz işi. 35 kadın bağda yaprak topluyoruz, yeri geliyor 40 kişi oluyoruz," ifadelerini kullandı.

Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağının hasadı devam ediyor.

Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağının hasadı devam ediyor.