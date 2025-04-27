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Tokat'ta Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 22:55
Tokat'ta Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat’ta Kamyon ve Otomobil Çarpıştı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen feci kazada, bir kamyon ile otomobil çarpıştı ve iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, çevre yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. M.Y. idaresindeki 60 NB 540 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan G.M.Y., ağır yaralanarak Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen G.M.Y. hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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