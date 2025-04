Tokat'ta Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat’ta Kamyon ve Otomobil Çarpıştı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen feci kazada, bir kamyon ile otomobil çarpıştı ve iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, çevre yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. M.Y. idaresindeki 60 NB 540 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan G.M.Y., ağır yaralanarak Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen G.M.Y. hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

